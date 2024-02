Gaza: Lazzarini (Unrwa) si difende dalle accuse e incassa il sostegno di Borrell, ma le indagini potrebbero terminare troppo tardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un solo governo che chiede le dimissioni" e nessun altro esecutivo. "Per il momento, finché riterrò che possiamo continuare a fare la differenza, continuerò a farlo", ha dichiarato Lazzarini ai media. Nel frattempo, ha spiegato, prosegue l'indagine dell'Oios (l'ufficio delle Nazioni Unite per il monitoraggio interno), anche se sarà completata in un prossimo futuro. In parallelo, si svolgerà anche un'indagine indipendente, sotto la guida dell'ex ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, che esaminerà molte delle accuse ricevute dall'Unrwa, come tutti i meccanismi di gestione del rischio dell'agenzia, le questioni relative alla neutralità, come quelle riguardanti il comportamento del personale, le questioni dell'affiliazione politica, le accuse relative ai tunnel, e le accuse relative alle armi. "Speriamo che entro un mese avremo già un'osservazione preliminare da condividere con l'agenzia. Ed entro il 20 aprile dovremmo ricevere il rapporto finale. Come agenzia, ci impegniamo ad attuare le raccomandazioni di questa revisione", ha concluso Lazzarini. (segue) (Beb)