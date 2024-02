Gaza: Lazzarini (Unrwa) si difende dalle accuse e incassa il sostegno di Borrell, ma le indagini potrebbero terminare troppo tardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, però, come hanno specificato sia il funzionario Onu che l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri, Josep Borrell, la situazione sul campo continua a peggiorare, anche in virtù della volontà di Israele di proseguire nelle operazioni militari a Rafah, al confine con l'Egitto. "Come tutti sappiamo, il prezzo pagato dalla popolazione civile è indicibile. Parliamo del 5 per cento della popolazione che è stata uccisa, ferita o dispersa. Più di 100 mila persone su una popolazione di 2 milioni, e questo in soli quattro mesi", ha spiegato Lazzarini ai media. "Sappiamo anche che, in base a quanto dichiarato dall'Unicef, 17 mila bambini sono stati separati dai genitori e non hanno notizie di loro. E sappiamo anche che la Striscia di Gaza ha una sacca di malnutrizione alimentare acuta", ha aggiunto. "Abbiamo parlato di possibile fame e di possibile carestia, soprattutto nel nord, dove abbiamo una stima di circa 300 mila persone", a rischio, ha poi concluso. (segue) (Beb)