Gaza: Lazzarini (Unrwa) si difende dalle accuse e incassa il sostegno di Borrell, ma le indagini potrebbero terminare troppo tardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fargli eco, anche in mattinata, ancora Josep Borrell, che ha rimarcato la situazione di tensione creatasi proprio con l'Egitto. "Siamo molto preoccupati per la situazione al confine con l'Egitto, dal momento che sembra che le Forze di Difesa israeliane stiano per intraprendere una nuova operazione militare. Molti ministri dell'Unione europea hanno lanciato messaggi ieri, io compreso, chiedendo a Israele di non impedire l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Se lanciano un'operazione militare a Rafah, il sostegno umanitario non potrà arrivare. E la situazione con l'Egitto è molto difficile", ha dichiarato. A causa della pressione e dell'offensiva militare in corso, sta diventando sempre più difficile operare a Rafah, ha quindi spiegato Lazzarini rispondendo ai media sulla questione. "Ieri, per la prima volta, le Nazioni Unite non hanno potuto operare con il minimo di protezione offerta dalla polizia locale e i nostri camion, i nostri convogli al confine, sono stati saccheggiati e vandalizzati da centinaia di giovani", ha detto. (segue) (Beb)