Gaza: Lazzarini (Unrwa) si difende dalle accuse e incassa il sostegno di Borrell, ma le indagini potrebbero terminare troppo tardi (5)

"L'ultima protezione rimasta per mantenere un minimo di ordine civile, che era la polizia locale, potrebbe non funzionare più, dato che molti di loro sono stati uccisi negli ultimi giorni e sono sempre più riluttanti a farsi vedere in questi convogli. I prossimi giorni ci diranno saremo in grado di continuare a operare in un ambiente straordinariamente difficile", ha specificato per sottolineare la difficoltà dell'ultimo periodo, soprattutto da quando molti Stati, tra cui anche gli Stati Uniti, hanno deciso di sospendere i fondi verso l'Agenzia che ne garantivano il funzionamento e la sopravvivenza, adesso in dubbio già a partire dal mese di marzo. "Questa mattina ho discusso con i membri della Commissione del contributo comunitario, 82 milioni di euro, previsto per la fine di febbraio-inizio marzo e sulle condizioni da rispettare per rendere possibile la sua erogazione", ha spiegato il commissario generale dell'Unrwa.