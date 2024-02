Gaza: Lazzarini (Unrwa) si difende dalle accuse e incassa il sostegno di Borrell, ma le indagini potrebbero terminare troppo tardi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contributo della Commissione è assolutamente fondamentale. Se non avessimo avuto alcuna pausa o congelamento dei finanziamenti, il nostro flusso di cassa sarebbe stato buono fino alla fine di luglio. I nostri conti, invece, saranno in sofferenza a partire da adesso, e da marzo il bilancio sarà negativo per 30-40 milioni, ma poi sarà significativamente peggiore a partire da aprile. Fondamentalmente, solo per coprire gli stipendi di 30 mila dipendenti in tutta la regione, abbiamo bisogno di almeno 60 milioni al mese", ha specificato Lazzarini ai media. Il rischio, più volte ribadito dall'Alto rappresentante europeo Borrell, è quello di veder venire meno il sostegno umanitario garantito dall'agenzia delle Nazioni Unite nella regione, l'unica in grado di garantire la sopravvivenza dei due milioni di abitanti della striscia di Gaza. "Interrompere il sostegno significherebbe l'interruzione di servizi vitali per milioni di persone bisognose e una maggiore catastrofe umanitaria a Gaza, che deve essere evitata. Non solo perché è un imperativo umanitario, ma anche perché si avrebbero pericolose ripercussioni sulla stabilità regionale e effetti anche sugli europei", ha detto Borell parlando con i media a Bruxelles. (segue) (Beb)