Gaza: Lazzarini (Unrwa) si difende dalle accuse e incassa il sostegno di Borrell, ma le indagini potrebbero terminare troppo tardi (7)

- "Non dimentichiamo che l'Unrwa fornisce assistenza in Giordania a 2 milioni di persone, in Siria a mezzo milione, in Libano a un altro mezzo milione e in Cisgiordania a quasi un altro milione, circa 900 mila persone. Se questa agenzia scomparisse, l'effetto sarebbe devastante per 5,6 milioni di persone", ha aggiunto. "Potremmo anche essere d'accordo - ha concluso Borrell - sul fatto che l'esistenza dell'Unrwa, 75 anni dopo la sua creazione, è qualcosa di deplorevole, ma questa è una responsabilità della comunità internazionale, non dei lavoratori dell'Unrwa. E c'è solo un modo in cui l'agenzia può essere sciolta, cioè quando non ci sarà più il problema dei rifugiati palestinesi, altrimenti il problema dei rifugiati sarà sempre lì, ma in maniera sempre peggiore", ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo ribadendo la necessità di continuare a sostenere l'Agenzia Onu. (segue) (Beb)