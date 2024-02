Rifiuti: Azione Roma, avanti con il termovalorizzatore ma servono sforzi su differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termovalorizzatore di Roma risponde ai principi di autosufficienza, prossimità e abbattimento del ricorso alle discariche nella gestione del ciclo dei rifiuti. Azione Roma è stata la prima forza politica in città a dirlo e oggi lo ribadisce il Consiglio di Stato, avanti dunque con il progetto. Così in una nota Roma in Azione. "Ma sullo spazzamento stradale e sulla raccolta differenziata, cresciuta meno di un punto percentuale negli ultimi anni, serve uno sforzo molto maggiore, e lo stesso vale per il servizio alle utenze non domestiche, servite da appaltatori che non garantiscono la puntualità dei ritiri", conclude Azione Roma. (Com)