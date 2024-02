Italia-Argentina: Meloni riceve Milei, rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a palazzo Chigi il presidente della Repubblica argentina, Javier Milei. Nel ricordare gli storici legami culturali che legano l'Italia e l'Argentina, il colloquio - riferisce una nota di della presidenza del Consiglio - si è concentrato sulla comune volontà di rafforzare le relazioni bilaterali a partire dalla cooperazione economica in settori strategici quali l'energia, le infrastrutture e l'agricoltura. Si è discusso, inoltre, della situazione regionale, concordando sulla necessità - alla luce della presidenza italiana del G7 - di uno stretto coordinamento del Gruppo dei 7 con il G20. In conclusione, a testimonianza della solidità del partenariato culturale, il presidente Meloni ha anche ricordato il prossimo approdo della Nave Scuola Amerigo Vespucci a Buenos Aires. (Com)