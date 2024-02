Veneto: assessore Lavoro, a tavolo monitoraggio Speedline nessuna soluzione esaustiva per criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, a Roma, presso il Mimit, un nuovo incontro di monitoraggio sulla situazione di Speedline di Santa Maria di Sala (VE) recentemente ceduta dal gruppo Ronal al fondo tedesco Callista. "L'incontro odierno del tavolo Speedline – ha commentato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione - non ha visto l'attuale proprietà, né la precedente, fornire soluzioni esaustive rispetto alle criticità evidenziate dal management aziendale, dalle parti sindacali e dalle istituzioni coinvolte". "Insieme al ministero delle Imprese e del Made in Italy abbiamo chiesto a Callista a Ronal di accelerare e finalizzare il confronto tra loro e abbiamo programmato un nuovo incontro per il prossimo 22 febbraio, data in cui ci aspettiamo delle risposte concrete", ha concluso. (Rev)