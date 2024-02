Mar Rosso: ribelli Houthi attaccano nave greca diretta in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti filo iraniani Houthi dello Yemen hanno lanciato oggi due missili contro una nave greca diretta in Iran, causando lievi danni ma senza ferire nessun membro dell'equipaggio. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", secondo cui ad essere colpita è la Star Iris, nave portarinfuse battente bandiera delle Isole Marshall e gestita dalla Grecia, che era diretta dal Brasile al porto di Bandar Khomeini, in Iran. "Il proprietario e operatore del gruppo commercia regolarmente carichi alla rinfusa con l'Iran, quindi questa è stata valutata come la destinazione probabile", ha affermato in una nota la società di sicurezza privata Ambrey. Il centro operativo marittimo dell'esercito britannico, che supervisiona le acque del Medio Oriente, ha riferito dell'attacco, affermando che è avvenuto mentre la Star Iris stava viaggiando verso sud attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, che separa l'Africa orientale dalla penisola arabica. Il capitano della nave "riferisce che la sua nave è stata attaccata da due missili e riporta danni lievi", ha affermato il centro operativo in una nota. “La nave e l’equipaggio sono al sicuro. La nave procede verso il prossimo porto di scalo", conclude la dichiarazione. Il proprietario finale della Star Iris, la Star Bulk, ha sede a Atene ma è quotata al mercato azionario Nasdaq di New York. La scorsa settimana un'altra nave di proprietà di Star Bulk, la Star Nasia, era stata attaccata dagli Houthi. Da novembre i ribelli filo-iraniani hanno ripetutamente preso di mira le navi nel Mar Rosso come rappresaglia dell'offensiva israeliana a Gaza, mettendo in pericolo la navigazione su una rotta chiave per il commercio tra l’Asia, il Medio Oriente e l’Europa. (Was)