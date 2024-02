Croazia: Bers investe 35 milioni di euro in obbligazioni verdi di Erste Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha investito 35 milioni di euro nelle prime obbligazioni verdi emesse dalla filiale croata del gruppo austriaco Erste Bank. Lo ha riferito la stampa di Zagabria. Erste Bank ha comunicato il mese scorso di aver concluso con successo l'emissione di obbligazioni verdi preferred senior per un importo complessivo di 400 milioni di euro e con scadenza a cinque anni. Erste Bank ha annunciato che le obbligazioni, destinate a investitori istituzionali sui mercati internazionali e nazionali, sarebbero state utilizzate per incoraggiare investimenti e progetti verdi e sostenibili. La Bers ha sottolineato che questo investimento si basa su tre obiettivi strategici in Croazia: rafforzare il mercato dei capitali locale, sostenere la resilienza del settore bancario e sviluppare un'economia verde. (Seb)