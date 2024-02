Poste Italiane: Rovere, continueremo a offrire servizi, magari anche in medicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane “credo abbia dimostrato di essere un’azienda che persegue l’attenzione al servizio per le persone da oltre 160 anni. Potete continuare ad aspettarvi che anche in futuro qualunque cosa porteremo – che sia un servizio bancario, finanziario, assicurativo o, in evoluzione, magari medicale – lo faremo con l’approccio di essere un’istituzione rispettata da tutti perché affidabile”. Lo ha detto Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane, a margine di “Wleadership”, un evento promosso da Classeditori in corso a Milano, osservando che “il trust è il nostro patrimonio più forte e non vogliamo perderlo". (Rem)