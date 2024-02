Roma: picchia la madre per vendere la tv e comprare la droga, arrestato 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voleva vendere la televisione di casa per recuperare dei soldi, probabilmente per comprare della droga, ma di fronte all'opposizione della madre l'uomo ha risposto picchiandola. Per questo un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. È successo questa notte in via Ugento, nel quartiere Quarticciolo di Roma, intorno alla mezzanotte. Il 27enne, uscito dal carcere pochi giorni fa, e che a quanto si apprende soffrirebbe di dipendenza da sostanze stupefacenti, per recuperare dei soldi ha deciso di vendere la televisione della casa che condivideva con la madre. Di fronte all’opposizione da parte della donna, il figlio l’ha aggredita, per poi tornare in camera sua. La donna a quel punto è scappata e ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno bloccato e arrestato il 27enne. L’uomo si trova in carcere, ed è in attesa della convalida dell’arresto.(Rer)