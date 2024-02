Sicilia: Schifani con il ministro Urso alla 3Sundi Catania, "parte della produzione rimanga in Sicilia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Il mio auspicio è che gran parte dell’energia che verrà prodotta in Sicilia da fonti rinnovabili resti a disposizione della nostra Isola". Lo ha detto il presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, questa mattina in occasione della visita alle linee produttive della 3Sun, la fabbrica di pannelli fotovoltaici di ultima generazione alla zona industriale di Catania, assieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e all'Amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo. Presenti anche gli assessori regionali alle Attività produttive, Edy Tamajo, e all'Ambiente, Elena Pagana; il sindaco Enrico Trantino, il prefetto Maria Carmela Librizzi e altre autorità politiche e istituzionali. "Questa - ha aggiunto il governatore - è sin dall’inizio del mio mandato la battaglia che ho voluto portare avanti, anche quando abbiamo 'minacciato' di bloccare il rilascio delle autorizzazioni per il fotovoltaico se il governo nazionale non fosse intervenuto per il riconoscimento delle royalties alla regione. Una battaglia che ha trovato un primo accoglimento già nel recente decreto Energia. Questa è una prima vittoria. Inoltre, con lo stesso provvedimento ci è stata data la possibilità di procedere con maggior celerità nella realizzazione di due termovalorizzatori nell'Isola. Una norma senza precedenti che consentirà alla Sicilia di risparmiare migliaia di euro perché non dovremo più spedire tonnellate di rifiuti all’estero per lo smaltimento", ha concluso il governatore. (segue) (Rin)