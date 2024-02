Rifiuti: i 6 principali impianti di Roma distribuiti ai 4 punti cardinali della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono distribuiti ai quattro punti cardinali della città i sei principali impianti del piano rifiuti di Roma e per tutti, entro l'estate, saranno state indette le gare. Nel fine settimana, la decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato i ricorsi dei comitati contro il termovalorizzatore a Santa Palomba, ha segnato l'ultima curva a gomito per il piano rifiuti capitolino. Con la sentenza di venerdì scorso, diffusa sabato, i magistrati hanno confermato la legittimità delle ordinanze del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di commissario per il Giubileo, con cui è stato approvato il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, la relativa Vas (Valutazione ambientale strategica) e di conseguenza l'individuazione del sito di Santa Palomba per la realizzazione del termovalorizzatore. (segue) (Rer)