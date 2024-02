Rifiuti: i 6 principali impianti di Roma distribuiti ai 4 punti cardinali della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra la primavera e l'inizio dell'estate, a quanto apprende "Agenzia Nova", saranno stati messi a gara tutti e sei i principali progetti. Il termovalorizzatore fa da apripista poiché la gara è stata già pubblicata a novembre scorso e terminerà a metà maggio. L'impianto, che smaltirà 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l'anno, produrrà energia per circa 200 mila famiglie, sarà realizzato in un terreno acquistato da Ama sulla via Ardeatina, a poca distanza dall'ex discarica di Albano Laziale ma dentro i confini del Comune di Roma: il quadrante è quello di Santa Palomba nel Municipio IX. Nel frattempo si sta procedendo a individuare, lungo i percorsi di otto linee ferroviarie regionali, come da schema di protocollo con Ferrovie dello Stato approvato in giunta, le aree per la trasferenza degli scarti in modo da trasportare una parte dei rifiuti destinati all'inceneritore a bordo dei treni. (segue) (Rer)