Rifiuti: i 6 principali impianti di Roma distribuiti ai 4 punti cardinali della città (3)

- Subito dietro il termovalorizzatore, nel piano rifiuti romano, ci sono i due biodigestori: uno andrà a Casal Selce, periferia ovest del Municipio XIII, e l'altro a Cesano Osteria Nuova, periferia nord del Municipio XV. Per entrambi gli impianti le gare sono state redatte e sono in fase di pubblicazione, l'annuncio è atteso a giorni o comunque entro l'inizio della primavera. Si tratta di due strutture capaci di trattare tra le 100 e le 120 mila tonnellate l'anno di scarti organici. Produrranno principalmente biogas che potrà essere destinato a rifornire veicoli pubblici, come i mezzi di Ama. Altri due impianti cruciali sono i centri di smistamento e trattamento dei multimateriali (plastica, carta e cartone, vetro e metalli) che saranno collocati in vecchi impianti di Ama da riammodernare per la nuova funzione: uno è a Rocca Cencia periferia sud est nel Municipio VI, l'altro a Ponte Malnome, confine urbano a sud ovest nel Municipio XI della Capitale. Per entrambe queste strutture sta terminando la redazione dei documenti di gara con l'obiettivo di pubblicare gli avvisi entro l'estate. (segue) (Rer)