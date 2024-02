Lombardia: Fragomeli e Del Bono (Pd), altro che federalismo, Bertolaso non fa acquistare ad Aria neanche un ecografo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima dimostrazione che così Regione non funziona ed è tendenzialmente in ritardo sull'acquisto di macchinari importanti come Pet e Tac, di cui è stato comprato circa il 30 per cento, 129 su 380. A oggi la scadenza originale era la fine di quest'anno e abbiamo chiesto all'assessore quanto verrà rispettata, perché, pur essendoci una proroga al 2026, vorremmo che in Lombardia ci fosse meno ritardo possibile su questo tema, considerati anche gli enormi problemi dovuti alle liste d'attesa. E per questo solleciteremo e controlleremo che tutto avvenga nel modo più veloce e corretto", aggiungono Fragomeli e Del Bono. Ma le parole dell'assessore non sono certo state rassicuranti, anzi, hanno suscitato scalpore "o meglio, una ennesima conferma che Regione Lombardia non si fida di sé stessa e deve ricorrere a tutti gli acquisti tramite Consip, proprio perché Aria avrebbe fatto ancora peggio di questi dati, che purtroppo ci portano ad acquistare in ritardo le apparecchiature, ovvero strumenti fondamentali per i nostri ospedali. L'assessore si è impegnato a trasmetterci il dettaglio di come saranno distribuiti in ogni singolo ospedale lombardo i 129 macchinari acquistati e quelli che verranno comprati da qui ai prossimi mesi", concludono i dem. (Com)