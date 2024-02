Rifiuti: Erbaggi (Fd'I), su impianto in ex Tmb Salario Gualtieri rimandato a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti da spazzamento nell'area dell'ex Tmb Ama Salario "la direzione ambiente della Regione Lazio è intervenuta mettendo dei paletti ben precisi all'idea, per ora incerta, avanzata dal sindaco Gualtieri". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi. "L'intero sito dovrà essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale - aggiunge - senza la quale ogni altra decisione sul possibile utilizzo dell'area è impossibile. Non possiamo dire che Gualtieri sia stato bocciato ma certamente è stato rimandato a settembre dalla Regione, questo sì. Il sindaco, che fino a qualche tempo fa aveva reso forse fin troppo semplici le cose, dovrà ora rispondere di procedure necessarie. Viene meno, di fatto, l'idea di Gualtieri di realizzare in breve tempo un impianto per le terre di spazzamento laddove oggi sorgono ancora i resti dell'ex Tmb Ama Salario. (segue) (Com)