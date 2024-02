Rifiuti: Erbaggi (Fd'I), su impianto in ex Tmb Salario Gualtieri rimandato a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi - sottolinea il consigliere di Fd'I in Campidoglio - da tempo avevamo detto di non essere favorevoli. Chiediamo al Sindaco di fare ordine nella sua gestione, fatta di promesse poco chiare e, purtroppo, tante ombre, di procedere dunque alla chiusura delle vicende legate al TMB e provvedere alla bonifica dell'intera area senza ulteriori indugi. Una volta fatto ciò, chiedo a Gualtieri - conclude Erbaggi - di indicare in Aula Giulio Cesare altro sito idoneo all'attività da lui prevista, prestando, me lo auguro, la dovuta attenzione agli standard regionali, all'ambiente e alla vivibilità del territorio da parte dei cittadini". (Com)