Made in Italy: Manzi (Pd), 375 iscrizioni sono una sonora bocciatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il liceo del Made in Italy si registrano "375 iscrizioni, lo 0,08 per cento del totale", un "numero che ne certifica la sonora bocciatura". Lo ha detto la responsabile nazionale Scuola del Pd, Irene Manzi. "Un risultato tutt’altro che importante come, invece, dichiara il ministro Valditara. La verità è che ci troviamo di fronte a una proposta bocciata da famiglie, docenti e dirigenti scolastici, una riforma fatta senza ascoltare il mondo della scuola secondo il consueto metodo praticato dall’attuale governo in materia di istruzione", ha aggiunto. (segue) (Rin)