Energia: Pichetto, Italia centrale per futuro, può avere produzione propria

- L’Italia è centrale rispetto al futuro energetico anche dell’Europa “ma ragionando con i piedi per terra”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in occasione del convegno “Le prospettive dei mercati energetici tra sicurezza, sostenibilità e competitività” organizzato da Utilitalia. “Siamo immersi in un cambiamento in cui il nostro Paese ha una grande centralità”, ha aggiunto il ministro, ricordando che “noi siamo al centro di quella realtà che deve trasferire energia al Nord” Europa ma il nostro Paese “può essere in grado di produrla in proprio”. (Rin)