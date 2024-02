Napoli: sequestrati cardellini detenuti illegalmente in negozio a Secondigliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cardellini sono stati posti sotto sequestro e consegnati poco dopo al Centro di recupero degli animali selvatici dell’Asl Napoli 1 per le cure del caso. I proprietari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, I reati contestati sono detenzione e commercio - oltre alla ricettazione - di specie particolarmente protetta, i cardellini, per l’appunto. Sempre nella mattinata sono proseguiti, inoltre, controlli stradali sui comuni di Caivano, Afragola e Cardito. Sono stati controllati 15 veicoli ed elevate 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Un veicolo è stato sequestrato per mancanza di assicurazione, un soggetto è stato trovato senza patente - perché mai conseguita - alla guida di un veicolo, un’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi mentre un’altra è stata sospesa dalla circolazione perché non soggetta a revisione dal 2009. (Ren)