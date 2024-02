Torino: giovedì alle Gallerie d'Italia fotografie e degustazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio tra il gusto e la fotografia. E' l'iniziativa che prenderà il via a partire da giovedì 15 febbraio alle Gallerie d'Italia di Torino del gruppo Intesa-Sanpaolo. La mostra accostata alla degustazione di un aperitivo si chiama 'Un gusto che non ti aspetti'. In ogni incontro Marco Lombardi, giornalista e autore televisivo, condurrà il pubblico alla scoperta di un personaggio iconico, ritratto in una posa insolita dai fotografi dell'agenzia fotogiornalistica Publifoto: Raffaella Carrà, Ugo Tognazzi e Luciano Pavarotti. (Rpi)