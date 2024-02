Serbia: premier Brnabic annuncia visita giornalista statunitense Carlson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba, Ana Brnabic, ha annunciato la visita a Belgrado del giornalista statunitense Tucker Carlson. La premier, presente al vertice del Global Governments Summit 2024 di Dubai, ha avuto prima un colloquio con il giornalista, che ha recentemente pubblicato un'intervista con il presidente russo Vladimir Putin, e ne ha quindi annunciato il suo arrivo in Serbia. "Lui sa molto della Serbia e ha detto che intende recarsi nel nostro Paese a metà anno. Gli ho detto che non vedo l'ora e mi sono congratulata con lui per il coraggio dimostrato nel fare un'intervista davvero fenomenale al presidente della Federazione Russa", ha detto Brnabic. Secondo la premier, Carlson ha mostrato "grande coraggio" perché "le persone possono sentire ciò che in linea di principio non possono sentire nel mondo di oggi in cui la censura è onnipresente". (Seb)