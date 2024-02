Gaza: Cameron, preoccupati per ciò che sta succedendo a Rafah, Israele si fermi a riflettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è molta preoccupazione per quello che sta succedendo a Rafah: "Vogliamo che Israele si fermi e rifletta molto seriamente prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, in risposta alle notizie di un'azione militare a Rafah, l'unico valico terrestre tra l'Egitto e Gaza. "Ciò che vogliamo è una pausa immediata nei combattimenti, una pausa che dovrebbe poi portare a un cessate il fuoco", ha detto Cameron, aggiungendo: "Dobbiamo portare via gli ostaggi israeliani e dobbiamo far arrivare a Gaza gli aiuti umanitari". "Il modo migliore per farlo è fermare i combattimenti adesso e trasformare questa pausa in un cessate il fuoco permanente e sostenibile", ha concluso il ministro. (Rel)