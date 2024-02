Iraq-Usa: comitato congiunto prosegue riunioni per riduzione forze Coalizione contro Is

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato tecnico-militare tra l’Iraq e gli Stati Uniti ha tenuto le sue riunioni con l’obiettivo di pianificare una "graduale riduzione" delle forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico (Is), guidata da Washington. Come riporta l’agenzia di stampa curdo-irachena “Rudaw”, nella giornata di ieri il comitato si è riunito nuovamente, dopo il primo ciclo di colloqui avviato a fine gennaio per valutare il futuro della coalizione in Iraq sulla base del livello di minaccia dell’Is e delle capacità di risposta delle forze di sicurezza di Baghdad. La necessità di ridimensionare la missione della Coalizione è stata avanzata dal governo iracheno a seguito dei recenti bombardamenti statunitensi contro le milizie filo-iraniane responsabili degli attacchi contro le basi Usa in Iraq e Siria. (segue) (Irb)