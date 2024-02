Iraq-Usa: comitato congiunto prosegue riunioni per riduzione forze Coalizione contro Is (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce del comandante in capo delle Forze armate dell’Iraq, Yahya Rasool, la missione internazionale è ormai "diventata un fattore di instabilità per il Paese". In vista della riunione di ieri, lo stesso funzionario iracheno aveva assicurato con un messaggio su X che i colloqui del comitato tecnico-militare congiunto tra Baghdad e Washington “continueranno periodicamente per completare il lavoro”, almeno “fino a quando nulla interromperà lo svolgimento delle discussioni”. A gennaio, il portavoce del governo iracheno, Basem al Awadi, ha dichiarato che la fine della Coalizione internazionale contro l’Is avverrà durante il mandato dell’attuale esecutivo. (Irb)