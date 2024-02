Serbia-Grecia: Mitsotakis a Belgrado per rilanciare i rapporti economici e politici bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro, Vucic e Mitsotakis hanno preso parte all'apertura dei lavori di un Forum economico serbo-greco a Belgrado, organizzato dalla Camera di commercio serba e che ha visto la partecipazione di oltre 360 rappresentanti delle imprese. Nel suo intervento al Forum, il presidente serbo ha dichiarato che le imprese elleniche "sono le benvenute in Serbia" e ha invitato gli istituti finanziari greci, "in particolare le banche", a rinnovare l’interesse per il mercato serbo. Al Forum è intervenuto anche il ministro del Commercio, Tomislav Momirovic, evidenziando che "negli ultimi dieci anni il valore dell’interscambio commerciale è aumentato di oltre il 120 per cento, passando da 360 milioni di euro nel 2012 a quasi 800 milioni di euro nel 2023". Mitsotakis ha lasciato il Paese accompagnato all'aeroporto Nikola Tesla dal ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, per il quale la visita del capo del governo ellenico “ha dato un importante impulso al miglioramento delle nostre relazioni bilaterali e all'approfondimento della cooperazione in numerosi settori, il che rafforzerà ulteriormente l'amicizia tra Serbia e Grecia". (Seb)