Industria: M5s, su Transizione 5.0 Urso affetto da 'annuncite' cronica

24 luglio 2021

- "Altro giro, altro annuncio: anche oggi il ministro Urso si spertica in mirabolanti annunci su Transizione 5.0, per la quale sarebbero pronti 13 miliardi di euro". Lo scrivono in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive e i senatori M5s in commissione Industria Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Enrico Cappelletti, Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave. "Fondi che, in larga parte, erano già previsti per la vecchia Transizione 4.0 dal Pnrr. Il bello è che la stessa cosa l'ha ripetuta anche a gennaio, a dicembre in piena sessione di bilancio e andando a ritroso in tutti i mesi precedenti. Un brutto caso di annuncite cronica", aggiungono. (segue) (Com)