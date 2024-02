Slovenia: prosegue protesta dei medici, è il più lungo sciopero sanitario nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va avanti da 28 giorni lo sciopero dei medici e dei dentisti della Slovenia per il mancato rispetto degli impegni presi dal governo sulle trattative salariali e sulla riforma sanitaria. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta", secondo cui si tratta dello sciopero sanitario più lungo nella storia del Paese. Intanto continuano anche oggi i negoziati al tavolo delle trattative tra il gruppo negoziale del governo e i rappresentanti dell'Unione dei medici e degli odontoiatri (Fides), che finora non hanno dato frutti. Il sindacato chiede la regolamentazione del sistema salariale dei medici con l'eliminazione delle disparità salariali e la determinazione del percorso professionale dei medici. Allo stesso tempo, il primo ministro Robert Golob ha invitato il sindacato a congelare lo sciopero per la durata dei negoziati, per non aumentare i disagi alle persone. "Comprendiamo la difficile situazione dei dipendenti, ma siamo convinti che la cura del paziente venga sempre al primo posto, ed è per questo che invito anche Fides a cancellare o congelare lo sciopero per tutta la durata delle trattative, con l'unico scopo di non aggravare la situazione delle persone", ha sottolineato Golob. (Seb)