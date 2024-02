Ucraina: ministro Fedorov, nel 2024 produrremo migliaia di droni a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina pianifica di produrre migliaia di droni kamikaze a lungo raggio nel 2024. Lo ha detto il ministro per la Transizione digitale, Mykhailo Fedorov, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". La produzione di “droni kamikaze con un raggio di 300, 500, 700 e 1.000 chilometri sta crescendo. Due anni fa questa categoria non esisteva affatto", ha osservato il ministro. Una recente serie di attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe riflette gli sforzi del governo di Kiev per promuovere la produzione di droni a lungo raggio”, ha proseguito Fedorov. L'anno scorso le nuove imprese militari hanno ottenuto circa 2,5 milioni di dollari in sovvenzioni, una cifra che decuplicherà nel 2024. Fedorov ha sottolineato che solo una società su dieci impegnata nella produzione di droni è statale. Infine, il ministro ha affermato che Kiev ha raggiunto "una certa parità" con Mosca nella produzione di droni a lungo raggio. (Kiu)