Europee: La Russa, fossi in Meloni mi candiderei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su una sua candidatura alle Europee a Giorgia Meloni "ho consigliato di pensarci fino all'ultimo e l'unico elemento che può mettere in dubbio la sua candidatura, che per il resto secondo me sarebbe naturale, è decidere come fare la campagna elettorale", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4. "Se fossi al suo posto mi candiderei, ma rispetterò la sua decisione qualunque sia", ha aggiunto.(Rin)