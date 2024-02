Energia: Libia, produzione greggio raggiunge 1,212 milioni di barili al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso, 8 febbraio, Mellitah Oil and Gas Company (Mog, joint-venture tra Noc e l’italiana Eni) ha ripreso le attività di esplorazione del pozzo (A1) nel giacimento petrolifero di Abu Attifel, situato circa 300 chilometri a sud di Bengasi, come parte dell’attuazione del piano strategico della società per aumentare la produzione. A sua volta, la Oil and Natural Gas Company (Ongc, compagnia energetica indiana) ha recentemente confermato l’intenzione di riprendere la presenza nel settore del petrolio e del gas libico insieme alla connazionale Oil India. Entrambe le società hanno lasciato la Libia nel 2011 a causa dell’instabilità politica del Paese. Le aziende indiane erano in particolare coinvolte nell’esplorazione e nello sviluppo del Blocco 81/1 nel bacino di Ghadames e del Blocco 102/4 nel bacino di Sirte. (segue) (Lit)