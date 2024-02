Energia: Libia, produzione greggio raggiunge 1,212 milioni di barili al giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale per gli idrocarburi della Libia sta attualmente lavorando per portare la produzione petrolifera a 2 milioni di barili al giorno, come dichiarato dal numero uno della Noc, Farhat Bengdara, nella seconda edizione del Libya Energy & Economic Summit tenuto a inizio 2024. L'obiettivo di aumentare la produzione petrolifera avviene "in collaborazione con i nostri partner stranieri, comprese le aziende internazionali qui presenti e quelli con cui abbiamo una partnership a lungo termine", aveva proseguito Bengdara. La produzione di greggio della Libia, pari a circa 1,2 milioni di barili al giorno, equivale a circa l’1 per cento della domanda globale di petrolio. La Libia sta pianificando di lanciare un nuovo round di licenze per petrolio e gas entro la fine dell’anno: si tratterebbe della prima gara di questo tipo da oltre 17 anni. (Lit)