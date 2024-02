Camera: domani e dopodomani audizioni su disposizioni in materia di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 13 febbraio, la commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro, svolge le seguenti audizioni: ore 13, Associazione italiana giovani avvocati, Associazione nazionale consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ore 13:30, Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. Mercoledì 14 febbraio: ore 13:30, Federpesca, Assiterminal e Uniport; ore 14, Inps; ore 14:30, Inail. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)