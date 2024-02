Corea del Nord: in corso la realizzazione di un maxi-resort per sciatori russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord sta realizzando un nuovo resort invernale per accogliere turisti e sciatori russi. Lo rivela il portale d’informazione “The Insider”, curato da oppositori russi a Riga, citando un rapporto del governo del Territorio del litorale (Primorskij Krai), regione dell’estremo oriente russo che confina con la Corea del Nord. La zona turistica di Wonsan-Kalma dovrebbe estendersi su 2,8 chilometri quadrati e includere 17 hotel, 37 pensioni, 29 negozi, una spiaggia da quattro chilometri e altre strutture. L’apertura è in programma tra pochi anni. Il governo del Territorio del litorale fa sapere anche che un gruppo di 98 russi ha visitato la Corea del Nord per un tour di quattro giorni all’inizio di febbraio: si è trattato dei primi turisti stranieri accolti a Pyongyang negli ultimi cinque anni. (segue) (Res)