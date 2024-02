Varese: Osnato (Fd'I), grazie a GdF per impegno a protezione salute e contrasto evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Guardia di Finanza, e in particolare al comando provinciale di Varese nella sua articolazione della compagnia di Gallarate, per la brillante operazione di contrasto all'evasione fiscale e tutela della salute". Lo dichiara Marco Osnato, deputato milanese di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando l'operazione che a Gallarate ha smantellato una rete di commercio abusivo di sigarette elettroniche, gestita da cittadini cinesi, per svariate tonnellate di prodotti molto lontani dagli standard normativi. "Mentre il rapporto fra l'Erario e i contribuenti diventa più collaborativo e vicino alle esigenze di chi produce, dobbiamo restare inflessibili contro l'illegalità", aggiunge l'esponente di Fd'I. "Il Legislatore fa la sua parte, ma nulla potrebbe senza l'efficienza e la dedizione delle Forze dell'Ordine. La difesa dei consumatori e la garanzia di una sana concorrenza vengono prima di tutto: peccato che una certa 'realpolitik', in passato, abbia chiuso gli occhi troppo spesso", conclude Osnato. (Com)