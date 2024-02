Gaza: Lazzarini (Unrwa), speriamo risultati indagine indipendente entro 20 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine indipendente sul presunto coinvolgimento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) nell'attacco contro Israele del 7 ottobre, dovrebbe terminare il 20 aprile. Lo ha dichiarato il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, nel corso della conferenza stampa al termine della riujnione informale dei ministri europei allo sviluppo di Bruxelles. "Come forse ricorderete, il giorno in cui sono venuto a conoscenza di questa accusa ho preso la decisione eccezionale di licenziare le 12 persone sulla base di un'accusa, non di una prova provata", ha detto. "Ora, speriamo che l'indagine dell'Oios (l'ufficio delle Nazioni Unite per il monitoraggio interno) venga completata nel prossimo futuro", ha aggiunto. "Inoltre, abbiamo deciso di avviare una revisione da parte di un istituto esterno, il Free Scandinavian Institute, sotto la presidenza dell'ex ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, che esaminerà tutti i meccanismi di gestione del rischio delle agenzie, su questioni relative alla neutralità. Ovvero su tutte le questioni relative al comportamento del personale, all'affiliazione politica, alle accuse relative ai tunnel, alle accuse relative alle armi, a tutti questi tipi di accuse. Speriamo che entro un mese avremo già un'osservazione preliminare da condividere con l'agenzia. Ed entro il 20 aprile dovremmo ricevere il rapporto finale. Come agenzia, ci impegniamo ad attuare le raccomandazioni di questa revisione", ha concluso Lazzarini. (Beb)