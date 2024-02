Scuola: Figliomeni (Planet solidarietà), laboratorio di giornalismo per formare giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un laboratorio di giornalismo per formare i giovani. "Ringrazio il personale scolastico e il dirigente scolastico Annarita Tiberio della scuola Piersanti Mattarella' per aver accolto la proposta della onlus Planet Solidarietà volta a realizzare un progetto che dia ai ragazzi le basi del giornalismo. Venti ragazzi accuratamente selezionati dalla referente prof.ssa Mazzali, che per quattro mesi potranno seguire gli incontri con il giornalista televisivo Giuseppe Caporaso, il quale fornirà tutti gli strumenti necessari, sia della carta stampata che radiotelevisivi, per insegnare i trucchi del mestiere e come attivarsi per diventare un vero giornalista evitando soprattutto le fake news". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, fondatore della onlus Planet solidarietà. "Al termine del percorso i ragazzi potranno anche visitare gli studi televisivi di una emittente a diffusione nazionale e successivamente saranno premiati in una sala istituzionale - aggiunge Figliomeni -. Questo è quanto emerso in occasione della presentazione del progetto a cui hanno partecipato rappresentanti dei genitori, del Consiglio di Istituto, di Planet e del giornale 'Abitare A', presente con l’editore Vincenzo Luciani e con Alessandro Moriconi. Anche dopo vent’anni di attività, Planet, associazione formata soltanto da volontari, continua a sostenere molti progetti per la collettività, sia nel settore socio sanitario che in quello culturale, artistico e sportivo, cercando di aiutare principalmente le giovani generazioni”, conclude Figliomeni.(Com)