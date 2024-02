© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle nomine nel settore della cultura, "credo che il ministro - con cui ho un rapporto fraterno - voglia fare delle scelte che non tengano conto solo dell'appartenenza come, secondo lui, è stato fatto fino a oggi, nel 90 per cento dei casi. È un problema di equilibrio, non di amichettismo". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4. (Rin)