- "Per La prima volta con Fratelli d'Italia al governo non potendo essere di sinistra in maniera sfacciata si è deciso che non fosse troppo a sinistra e neanche di destra. Fino a quando potevano era di sinistra, stavolta che non potevano non è stato di nessuno". Lo ha detto, parlando del Festival di Sanremo, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4. (Rin)