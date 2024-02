Sardegna: Salvini, ritardi per strada Sassari-Alghero indica criticità in normativa vigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il lungo viaggio verso la realizzazione della strada a quattro corsie tra Sassari e Alghero sembra finalmente giungere alla sua conclusione. Dopo 21 anni di progetti e ritardi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha illustrato i passaggi che porteranno alla realizzazione di questa attesa arteria viaria. "È sorprendente che oggi celebriamo la fine di un'opera il cui progetto definitivo risale al maggio del 2003. Questo lungo ritardo nell'opera tra Sassari e Alghero indica una criticità nella normativa vigente. Speriamo che grazie al nuovo codice degli appalti e alle semplificazioni previste, si possano eliminare definitivamente questi rallentamenti", ha dichiarato il ministro Salvini. Il ministro ha evidenziato che sono attualmente in corso opere per un valore complessivo di 5 miliardi di euro affidate ad Anas in Sardegna, auspicando un rinascimento per l'isola che non ha conosciuto negli ultimi decenni. (segue) (Rsc)