Sardegna: Salvini, ritardi per strada Sassari-Alghero indica criticità in normativa vigente (2)

- "Prevedo che ci saranno sempre coloro che ostacoleranno con il loro no, ma mi aspetto che il piano temporale venga rispettato", ha aggiunto il ministro, riferendosi alla realizzazione della strada tra Sassari e Alghero. Riguardo all'opera in questione, sembra che i tempi si stiano finalmente accorciando. Anas avvierà domani i sopralluoghi per la bonifica del tracciato da eventuali ordigni, mentre entro febbraio è prevista l'assegnazione dei lavori e a fine marzo dovrebbe essere completata la procedura di esproprio delle aree coinvolte. "L'investimento ammonta a 238 milioni di euro e prevede il completamento dell'asse viario a quattro corsie, la realizzazione della circonvallazione di Alghero e la costruzione della bretella che collegherà alla città all'aeroporto", ha spiegato Salvatore Campione, responsabile Anas per il Sassarese. (Rsc)