Gaza: Lazzarini (Unrwa), chiediamo a Israele di collaborare e fornire le prove

- Il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha chiesto a Israele di collaborare nelle indagini sulla presunta partecipazione di alcuni membri dell'Agenzia all'attacco in Israele dello scorso 7 ottobre. "Abbiamo un'indagine, che ora viene portata avanti dall'Ufficio dei servizi di supervisione interna di New York, e abbiamo chiesto e chiediamo la piena collaborazione delle autorità israeliane per condividere con l'organizzazione prove, o indicazioni, o evidenze su questa orribile accusa", ha detto nella conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri europei dello sviluppo, a Bruxelles. (Beb)