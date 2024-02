Venezia: Treno del Ricordo si ferma in città, per Casellati "opportunità per giovani di conoscere storia e tenere viva memoria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del sindaco Luigi Brugnaro e dell'Amministrazione comunale – ha affermato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - esprimo profonda gratitudine a quanti hanno collaborato per realizzare questa importante iniziativa. Venezia ancora prima dell'istituzione del Giorno del Ricordo ebbe la sensibilità di ricucire la storia e rompere il silenzio dedicando la piazza di Marghera ai Martiri delle Foibe, un doveroso segno civiltà per mantenere viva la memoria di una pagina triste e dolorosa della nostra storia. Un ricordo che oggi dobbiamo restituire ai nostri giovani, perché le future generazioni si facciano testimoni dei preziosi valori della pace, della libertà e della democrazia" ha concluso. "E' una grande emozione parlare qui oggi davanti a questo treno, che racconta tante storie di persone costrette a scappare, molte rimaste vittime dell'odio - ha detto Italia Giacca, membro dell'Associazione nazionale Venezia e Dalmazia, Comitato di Venezia - Tutti per troppi anni, anche chi è sopravvissuto, siamo rimasti vittime del silenzio. L'istituzione del Giorno del Ricordo è un risarcimento morale, che è giusto custodire anche per chi non l'ha mai potuto avere. Ai giovani il dovere di mantenere vivo il ricordo, senza rancore, facendo propri nel loro percorso di vita i valori della pace, della democrazia e della libertà". (Rev)