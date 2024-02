Nepal: Unicef, 68 mila bambini colpiti dal terremoto di novembre hanno bisogno di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa cento giorni dal terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito il Nepal occidentale il 3 novembre 2023, l'Unicef chiede di continuare a sostenere 68 mila bambini e le loro famiglie nelle aree colpite e lancia un appello a raccogliere 14,7 milioni di dollari per aiutare a ricostruire le vite dei bambini colpiti. Lo riferisce un comunicato dell'organizzazione. Il terremoto, con epicentro nel distretto di Jajarkot della provincia di Karnali, ha causato 154 morti e 366 feriti. La metà dei morti, 81, erano bambini. Il terremoto ha inoltre danneggiato case, scuole, strutture sanitarie e infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, interrompendo i servizi essenziali per i bambini. Circa 200 mila persone, tra cui 68 mila bambini, molti dei quali hanno trascorso un freddo inverno in rifugi temporanei, hanno ancora bisogno di assistenza umanitaria per ricostruire le loro vite. "A tre mesi di distanza, dopo un rigido inverno, migliaia di bambini colpiti dal distruttivo terremoto nel Nepal occidentale continuano ad affrontare difficoltà quotidiane. Stanno ancora affrontando il trauma della perdita dei propri cari. Il loro sviluppo è a rischio, poiché hanno perso, tra l'altro, i loro beni, le loro case e le loro scuole", ha dichiarato Alice Akunga, rappresentante dell'Unicef in Nepal. "Anche se le temperature si sono alzate, i bisogni sono ancora elevati: i bambini hanno bisogno di cibo nutriente, acqua pulita, istruzione e un riparo. Uno dei modi migliori per ricostruire la vita dei bambini e ripristinare un senso di normalità è quello di riportarli a scuola e all'apprendimento, in modo che possano giocare con i loro amici, imparare e guarire", ha aggiunto. (segue) (Com)