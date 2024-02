Nepal: Unicef, 68 mila bambini colpiti dal terremoto di novembre hanno bisogno di assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo il terremoto, l'Unicef si è attivato sul campo con il governo e i partner per fornire ai bambini e alle loro famiglie aiuti salvavita come teloni, coperte, tende a uso sanitario, kit ricreativi ed educativi e materiale igienico. Il terremoto ha danneggiato 898 edifici scolastici (294 completamente, 604 parzialmente), con un impatto sull'istruzione di circa 134 mila bambini in età scolare. Di questi, oltre 17 mila bambini sono tornati a scuola, grazie a 223 centri di apprendimento temporanei allestiti dall'Unicef con il sostegno dei partner di sviluppo. Inoltre, si stanno allestendo centri di apprendimento transitori, in grado di resistere a condizioni meteorologiche estreme, per consentire ai bambini di continuare la loro istruzione fino a quando gli edifici scolastici non saranno completamente riparati. Inoltre, l'Unicef, in collaborazione con i governi e i partner locali, ha contribuito a riparare 565 servizi igienici danneggiati e a costruire 251 servizi igienici temporanei. È stato anche fornito sostegno alla campagna governativa di vaccinazione dei bambini contro malattie mortali come il morbillo, la rosolia e il tifo. (segue) (Com)