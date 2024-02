Nepal: Unicef, 68 mila bambini colpiti dal terremoto di novembre hanno bisogno di assistenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, c'è ancora molto da fare per sostenere i bambini e le loro famiglie. Finora è stato finanziato solo il sette per cento dell'appello dell'Unicef, pari a 15,7 milioni di dollari, di cui una buona parte comprende i finanziamenti del Fondo tematico umanitario globale dell'Unicef, la forma di finanziamento più flessibile che consente di rispondere in modo rapido e strategico alle crisi umanitarie, e il sostegno dei Comitati nazionali. L'Unicef chiede 14,7 milioni di dollari di finanziamenti aggiuntivi per continuare a fornire aiuti salvavita ai bambini. "L'Unicef ringrazia tutti i donatori e i sostenitori che hanno fornito le risorse tanto necessarie. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per aiutare a ricostruire le vite delle persone e dare ai bambini una speranza per il futuro", ha aggiunto Akunga. "L'Unicef è impegnato a collaborare con il governo del Nepal, i partner e i donatori per aiutare i bambini e i giovani che hanno un disperato bisogno di sostegno. Chiediamo investimenti da parte di donatori e partner per poter continuare a fornire aiuti e servizi salvavita per aiutare i bambini a sopravvivere e prosperare", ha concluso. (Com)