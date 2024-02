Bergamo: da Regione Lombardia quasi 14 milioni per interventi in Alta Val Brembana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori, ha approvato oggi l'adesione alla proposta di Patto territoriale presentata dal Comune di Piazzatorre, per la riqualificazione e la destagionalizzazione del comprensorio sciistico "Piazzatorre - Monte Torcola", in Alta Val Brembana, in provincia di Bergamo. Il provvedimento vede il concerto anche degli assessori regionali Paolo Franco (Casa e Housing sociale), Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche). "Questo Patto è finalizzato alla realizzazione di undici interventi infrastrutturali strategici per il comprensorio, che ammontano a un totale complessivo di 15.400.000 euro, con un finanziamento da parte di Regione Lombardia di 13.860.000 euro e di 1.540.000 euro dal Comune di Piazzatorre", spiega Massimo Sertori. "Un'importante e attesa opportunità di rilancio e sviluppo di questo comprensorio - continua-. Un impegno che avevamo anticipato e che oggi abbiamo mantenuto". "Con l'obiettivo strategico di valorizzare i territori lombardi interessati dalla presenza di comprensori sciistici, rendendoli sempre più connessi, attrattivi e resilienti per la qualità di vita dei cittadini - conclude Sertori - continua l'azione del mio assessorato per finanziare progettualità mirate ma che porteranno ricadute positive sul tessuto socioeconomico ed ambientale del comprensorio".